この記事でわかること チェックメイトの打ち方・ゲームフロー

チェックメイトの設定判別方法や演出・ストックの仕様

チェックメイトの天井・機械割・解析値

エル虎 こんにちは、エル虎です!

このページではエルドラード(ELDORADO)の人気パチンコ「チェックメイト」攻略方法・天井・設定判別・演出についてなど、チェックメイトに関する攻略情報や解析データをご紹介します。

まだエルドラードのアカウントを持っていないという方は、上記リンクでアカウント登録方法も詳しく解説しておりますので合わせてご覧ください。

チェックメイトの基本情報

チェックメイト(Check Mate)は、ボーナスストック型・天井機能アリのパチンコで、「王道」の演出かつ爆発力も秘めたパチンコ台です。

サイドリールを含めた5リールを搭載し、ボーナスは一撃2000玉or10000玉獲得可能。

そしてボーナス終了時に獲得出玉とFree Game数が抽選され、大当たり当選確率が上昇した状態での追加ゲームも獲得でき連チャン期待も大!

プレイ画面 5リールの画面にチェスをモチーフにした図柄が特徴的。シンプルながら派手な演出が魅力。 図柄一覧 図柄はチェスのコマ6種類に7のみ。同じ図柄が3種類揃えばよいので分かりやすく覚えやすい。

配当表/当たり出玉数

– BIG BONUS – ※2000or10000玉+FG獲得 – BIG BONUS – ※2000or10000玉+FG獲得

チェス駒より高獲得期待大?! – その他・小役 – 7の色違い組み合わせで100玉獲得

チェックメイトでは同じ色の「7」「チェスのコマ」が揃う事でBONUSを獲得。色違いで7が揃った場合には100玉(Pts)の小役獲得となり、これが唯一の小役(小当たり)です。

また、「BONUS」は一定確率で「SUPER BONUS」として当選し、違いは出玉の数。BONUS(ボーナス)は2000玉、SUPER BONUS(スーパーボーナス)は10000玉、それ以外の差はないため難しく考える必要はありません。

エル虎 ちなみに小役は出現率に設定差はないよ!順番に説明していくね

機種概要・スペック

遊技機/機種名 チェックメイト(Checkmate) メーカー International Gaming(ING) タイプ ボーナスストックタイプ 大当たり出玉 2,000玉 or 10,000玉 大当たり確率 1/208.7~1/262.1(通常時) 小当り出玉 100玉 小当たり確率 1/59.578 FG上乗せ 5 or 10 or 20 or 100,000回 賞球数 なし 天井 通常時1000回転到達時 導入日 2021/6/15~2022/3/24

チェックメイトを無料プレイ

ボーナス時の最大10000玉(Pts)も確かに魅力ですが、演出としての妙味はボーナス時に追加で行われるフリーゲーム(FG)。

5・10・20回転(少確率で当選確定となる∞)がもらえるFGでは、通常時と比べボーナス当選確率が高確率に上がっているため回転数が多ければ多いほどチャンス。再度のボーナス当選が見込めます。

チェックメイトのゲームフロー

チェックメイトのゲームフローは、同じを図柄を3つ揃えボーナスorスーパーボーナスに突入し、そこからフリーゲーム(FG)を繋げ出玉を増やしていくこと。ボーナス成立時点で最低2000玉の獲得となるほか、設定によって連チャンの確率も変動。台の特徴をよく理解し大量獲得を狙おう。

エル虎 キラキラ演出にも注目!思わずドキドキする感じに仕上がってるよ

BONUS・SUPER BONUS

チェックメイトのボーナスは「BONUS」「SUPER BONUS」の2種類が存在し、どちらに当選するかは確率で決定します。

BONUS→2000玉 SUPER BONUS→10000玉

違いは獲得玉数の違いのみで、その後に続くフリーゲーム(FG)の獲得数に差はありません。

SUPER BONUSは大変レアなボーナスなので、出現すれば本当にラッキー。基本はBONUS=2000玉の獲得が基本であると認識しておきましょう!

ボーナスの醍醐味は出玉獲得後に行われるフリーゲーム(FG)の抽選で、ボーナス高確率再当選状態にて追加ゲーム(回転)を行うことができます。次項目にて仕様も含めて詳しく解説します!

フリーゲーム(FG)の詳細

チェックメイトのフリーゲームとは、通常時よりもボーナス、つまりCheck Mate Chanceの当選確率が大幅に上昇した状態でのゲームを指します。

獲得したフリーゲーム数の分だけチャンスの可能性が高まり、再度ボーナスを引き当てる事ができます。

追加されるフリーゲーム数に「0」はなく、「5 or 10 or 20 or 100,000回(∞)」の4種類から決定。

ただし、チェックメイトのフリーゲームはキャリーオーバー型ではないので注意。ボーナスが当選した時点で、残りFG数はリセットされ再度抽選した回数でのフリーゲームとなります。

残FG数15でボーナス当選→5回のFG獲得→残5回 残FG数5でボーナス当選→10回のFG獲得→残10回

結局はボーナスに当選するのがフリーゲームの目的なので、残回数はなんであれ当選すれば同じなのですが、残回数が多い時に当選すると気もち的に少し損をした印象を受けてしまいがちです。

それに常に当選するかしないかを運に任せないといけないので、3回以上の連チャンをした場合かなりラッキーと言えるでしょう。

ちなみにエルドラードにはチェックメイトの後継機である「プロモーション(Promotion)」が存在しますが、プロモーションはこのフリーゲームがキャリーオーバー型となっており、どんどんフリーゲーム数が増えていく魅力も兼ね揃えています。

一撃の当選玉数はチェックメイトの方が多いので、各自の好き好みや体感で勝ちやすい方を選ぶと良いでしょう。

エル虎 個人的にはプロモーションの方が打っていて楽しいし獲得玉も多くなる印象です!

フリーゲーム「∞(100000回)」

獲得できるフリーゲーム数には「∞(100000回)」というものが存在します。

早い話、10万回も回転するのであれば事実上確実に再度ボーナスに当選しますので、∞=追加ボーナス(2000玉or10000玉)確定という認識で良いでしょう。

先述したように、チェックメイトの後継機であるプロモーションはFGのキャリーオーバーがあるため、もし10万回も追加されれば一日中閉店まで打ってもフリーゲームが終了せず、大勝ち確定となるでしょうね!チェックメイトもキャリーオーバーがあれば…と思ってしまいますが、キャリーオーバーが存在するなら仕様変更は避けて通れないでしょう。

ちなみに、10万回転とは内部的な意味合いであり、チェックメイトの画面上は「∞」と表示されます。実際に10万回転もさせる方はいないと思いますので、10万という数字も念のために設定されたものと言えます

チェックメイトの打ち方

チェックメイト(CosmoAttack)の打ち方についてご紹介。

チェックメイトはスタートチャッカー(へそ)に玉が入ると図柄が回転し、大当たりの抽選を受けることができます。

チェックメイトには電動チューリップ(電チュー)があり、ボーナス時に開くのですがボーナス時は出玉の消費もなく打つことができるのであくまで演出の一環に過ぎず、ゲームとしてはやはりただひたすらへそを目指して玉を流し込むことになります。

打ち方はこのようにシンプルで迷うことはないでしょう。

また、エルドラードのオンラインパチンコ・スロットは全て「オートプレイ」に対応しており、オートプレイを設定すれば手を放していても、演出を見ていなくても繰り返しプレイされるので、単純にチェックメイトの期待値を信じ大きく勝負したい!という方に向けても、余計な仕掛けがない分メリットともなり得りえます。

エル虎 チェックメイトは人の意思で操作が必要なシーンがないためオートプレイに適しています

チェックメイトの予告・演出パターン

チェックメイトはプレイ中に様々な予告演出が行われます。それぞれの期待度など知っておくと、よりチェックメイトが楽しめるでしょう。

リーチ演出に関してはまた後述しますが、まずは予告・告知の情報を紹介するので役立ててください。

気になるものがあれば上のリストからジャンプも可能です!

保留変化予告

パターン 詳細 備考 保留ランプが「白」で表示 通常 保留ランプが「青色」に表示 期待度約20% 保留ランプが「赤色」に表示 期待度約75%

ヘソに玉が入ると保留が溜まっていきますが、その保留の色が変化するとボーナス当選のチャンスです!通常は白色ですが、青色、赤色に変化すると期待ができます。

発生は保留ランプの抽選時、赤や青が連続で点灯しストックされていくと安心感や満足感も出てきますね!後は他の演出とも重なれば更に期待UP。

チャンス目停止予告

パターン 詳細 備考 停止目が「白」で点灯 期待度約4% 停止目が「青」で点灯 期待度約8% 停止目が「赤」で点灯 期待度約40%

リールが同一図柄のズレ目で停止し、その図柄に点灯した色で期待度を判別。

いかにも『予告』『惜しい』と思える印象ですが、頻繁に見かける演出のため期待値は全体的に高くはありません。ですが赤が出るとそれなりに当選が見込めるので、色に注目しておきましょう。

ロゴフラッシュ予告

パターン 詳細 備考 ロゴが「白」で点灯 期待度約3% ロゴが「青」で点灯 期待度約10% ロゴが「赤」で点灯 期待度約45% ロゴが「虹」で点灯 大当たり濃厚

盤面上部のロゴがフラッシュする演出。

チェックメイトは「赤色」の演出が期待大を示唆する場合が多いですが、ロゴフラッシュは更に上位となる「虹」が存在し、来ればボーナス当選濃厚!

バウンドストップ予告

パターン 詳細 備考 リール停止時に「弱」バウンド 期待度3% 停止時に左リールが「強」バウンド 期待度40% 停止時に右リールが「強」バウンド 期待度50%

リール停止時にリールがバウンドストップする演出です。

いずれも基本的には期待度の割に出現頻度は低く、更に弱バウンドは目視では見落としてしまいそうな程度ですので遊技中もあまり意識しない演出かもしれません。

ただ強バウンドは左右どちらでも期待度も高いですし、出現するとラッキーですね!

演出リール「セグ」&「HOT」停止予告

チェックメイトの最も左と右のリールは停止した図柄によって予告の意味を持つ場合があります。

特に左のリールでは「セグ」が出現する場合があり、数字(%)で現在の期待値を示してくれるのですが、画面右に同時に「HOT」の文字が停止すると上乗せして期待度も上昇。

パターン 詳細 備考 右演出リールに「HOT」停止 期待度約38%以上 左演出リールに「セグ」停止 期待度がセグに数字で表示 左演出リールに「セグ」表示+右演出リールに「HOT」停止 期待度約68%以上

セグは期待度が数値で表示されるため、基本的にはその数字の通りの期待値と見て良いです!そのためセグが出ればその時点で一定の信用はできるのですが、追加でHOTもでれば事実上さらにアツイと覚えておくと良いでしょう。

もちろん「HOT」だけでも魅力的なほか、演出の組み合わせ次第で内部的な期待度のアップは他にも存在しています。

チェックメイトのリーチ演出

チェックメイトのリーチ演出・その期待度について紹介します。

リーチは当然来ると嬉しいですしボーナスを期待してしまいますが、実際どの程度の確率・期待値なのでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。

セカンドチャンスリーチ

チェックメイトのリーチ演出は今回ご紹介する「セカンドチャンスリーチ」のみで、通常のリーチが外れた後に「SECOND CHANCE(セカンドチャンス)」が出現して再度回転が行われ、発生すると大当たりのチャンスとなり期待度は40%を超えてきます!

演出 期待度 「SECOND CHANCE」の文字出現 約40%

チェックメイトの天井・ヤメ時

チェックメイトにはパチンコながら天井が設定されており、それも踏まえヤメ時も以下のように解釈。

天井と恩恵

天井 1000G 条件 ボーナス非当選状態で1000G消化 恩恵 出玉2,000個+FG「∞」獲得

恩恵はボーナス当選で、出玉2,000個+FG∞(100000回)獲得が確定となります。

フリーゲーム∞がもらえるという事で、最低1回はBONUS or SUPER BONUSに追加当選は確定。ということで出玉も事実上4,000個はもらえる計算となります!

もしSUPER BONUSの10000個だったら、12,000個の出玉となり、まさに天井まで耐えた恩恵と言える数ですね!

ヤメ時

チェックメイトのヤメ時はボーナス終了直後です。

チェックメイトでは、FG終了後にボーナスやFGが潜伏していたり高確ゾーンが存在していたりもしないので、台の設定示唆の状況にもよりますがFGのストックが切れた時点でスパっとやめるという方は多いでしょう。

チェックメイトの解析情報

ここではチェックメイトのボーナス割合や機械割などの解析データを紹介します。

設定によって小役の出現確率が顕著に変わるので、そういった細かい情報も知っておくと役立つ場面もあるでしょう。

ボーナス・大当たり確率

設定 大当り確率(通常時) 大当り確率(FG中) 1 1/262.144 1/20.165 2 1/257.004 1/19.770 3 1/234.896 1/18.069 4 1/230.761 1/230.761 5 1/224.438 1/17.264 6 1/217.728 1/16.748 H 1/208.713 1/16.055

ボーナス当選確率は当然ですが通常時とFG中では異なります!FG中の当選確率も設定差が若干ある以上、高設定のほうが当然連チャンしやすい事を意味します。

通常時では設定が1上がる度に約5~10回転刻みで当選確率が上昇。実際に遊技してみると体感で差を感じる部分ですので、上記表も参考にしつつ意識してプレイしてみると良いでしょう。

ボーナスの振り分け詳細

チェックメイトのボーナスは、出玉とフリーゲーム数を抽選で決定します。

抽選結果には当然確率・偏りが存在しますので、以下の表を参考にしてください。

ボーナスだけを見れば、高設定台と低設定台とで獲得できる出玉とFG数に差異はありません。もちろんボーナスの獲得に至る工程での確率に差があるので高設定を引きたいのは当然なのですが、ボーナス時に見るべきは偶数か奇数か。

偶数・奇数によっての差を見ると一目瞭然ですが、「偶数」の方が獲得できるフリーゲーム(FG)数が多い傾向にあります。

場合によっては「5」よりも「4」、「3」よりも「2」などの方が最終的に獲得期待が大きくなるので、各種設定示唆も参考にしつつ自分にあった台を選ぶようにしましょう。

設定判別・設定示唆

チェックメイトには、出現すれば設定判別が容易ともいえる分かりやすい示唆があります。ぜひ参考にして活用してみてください。

WIN表示時の文字色

ボーナス時・小役(小当たり)発生時に表示される「WIN」の文字色が設定示唆になっています。

WINの色 示唆内容 白 通常(示唆なし) 青 設定2以上濃厚 緑 設定3以上濃厚 赤 設定5以上濃厚 金 設定6以上濃厚

もし赤色や金色が出れば高設定濃厚、ぜひプレイ中に見たい色ですね!

左右リールビッグブランク停止時の法則

パターン 詳細 備考 中央リールのみ点灯 通常・示唆なし 低速点滅 高設定示唆(弱) 高速点滅 高設定示唆(強) 下流れ点滅 奇数設定示唆 上流れ点滅 偶数設定示唆 完全消灯 設定3以上濃厚

左右両端のリールの消灯具合・流れる方向などによって設定を判別可能です。

他設定示唆演出とでは比較的頻繁に発生する演出ですので、これのみを使い設定を絞り込むのは難しいのですが、ほか判別方法と組み合わせて利用しましょう。

まとめ

このページではエルドラードにあるチェックメイト(Check Mate)の基礎情報・天井・設定判別など解析データについて紹介しました。

シンプルな台ですが、それゆえにしっかり演出による期待度の違いや、設定による差を理解しておく事が勝率にも直結しますので、ぜひ参考にしてもらえれば幸いです。

チェックメイトはBONUS時にFGを獲得し連チャンに期待!

様々な演出の期待度の違いを知ろう

チェックメイトの天井はボーナス非当選状態で1000G消化・恩恵も

チェックメイトのヤメ時はボーナス・FG終了直後

正直なところ、記事中でも書きましたが個人的には後継機の「プロモーション(Promotion)」の方が、フリーゲームがキャリーオーバーしていくので勝ち筋がシンプルで楽しめます。実際にプレイしてみてその違いを経験してみるのも良いと思います!

