フリーゲーム(FG)：チェックメイト（Checkmate）

チェックメイトのフリーゲームとは、通常時よりもボーナス、つまりCheck Mate Chanceの当選確率が大幅に上昇した状態でのゲームを指します。

獲得したフリーゲーム数の分だけチャンスの可能性が高まり、再度ボーナスを引き当てる事ができます。

追加されるフリーゲーム数に「0」はなく、「5 or 10 or 20 or 100,000回(∞)」の4種類から決定。

ただし、チェックメイトのフリーゲームはキャリーオーバー型ではないので注意。ボーナスが当選した時点で、残りFG数はリセットされ再度抽選した回数でのフリーゲームとなります。

残FG数15でボーナス当選→5回のFG獲得→残5回 残FG数5でボーナス当選→10回のFG獲得→残10回

結局はボーナスに当選するのがフリーゲームの目的なので、残回数はなんであれ当選すれば同じなのですが、残回数が多い時に当選すると気もち的に少し損をした印象を受けてしまいがちです。

それに常に当選するかしないかを運に任せないといけないので、3回以上の連チャンをした場合かなりラッキーと言えるでしょう。

ちなみにエルドラードにはチェックメイトの後継機である「プロモーション(Promotion)」が存在しますが、プロモーションはこのフリーゲームがキャリーオーバー型となっており、どんどんフリーゲーム数が増えていく魅力も兼ね揃えています。

一撃の当選玉数はチェックメイトの方が多いので、各自の好き好みや体感で勝ちやすい方を選ぶと良いでしょう。

エル虎 個人的にはプロモーションの方が打っていて楽しいし獲得玉も多くなる印象です!

フリーゲーム「∞(100000回)」

獲得できるフリーゲーム数には「∞(100000回)」というものが存在します。

早い話、10万回も回転するのであれば事実上確実に再度ボーナスに当選しますので、∞=追加ボーナス(2000玉or10000玉)確定という認識で良いでしょう。

先述したように、チェックメイトの後継機であるプロモーションはFGのキャリーオーバーがあるため、もし10万回も追加されれば一日中閉店まで打ってもフリーゲームが終了せず、大勝ち確定となるでしょうね!チェックメイトもキャリーオーバーがあれば…と思ってしまいますが、キャリーオーバーが存在するなら仕様変更は避けて通れないでしょう。

ちなみに、10万回転とは内部的な意味合いであり、チェックメイトの画面上は「∞」と表示されます。実際に10万回転もさせる方はいないと思いますので、10万という数字も念のために設定されたものと言えます

